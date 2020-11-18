Социологи завили о растущем доверии к системе здравоохранения

Проблемы повышения уровня доверия к системе здравоохранения и эффективной работы сотрудников медицинских организаций стали главной темой прошедшего в столице II форума «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют». Департамент здравоохранения Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента собрали на онлайн-площадке представителей Всемирной организации здравоохранения, руководителей федеральных и региональных органов власти, ведущих исследовательских, научных и образовательных организаций, главных врачей медорганизаций, членов пациентских сообществ, ведущих компаний в области социологии здоровья, в том числе, из-за рубежа.

«С учетом непростой ситуации тема доверия к системе здравоохранения вышла на первый план. Важно понять, как оценивать это доверие, каким образом можно влиять на него и изменять и саму систему здравоохранения», — сказала в интервью ФАН директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена Аксенова.

Задачу повышения доверия со стороны населения к системе здравоохранения Всемирная организация здравоохранения отнесла к числу самых значимых в текущем десятилетии. Пандемия продолжается, и любое промедление при обращении за медицинской помощью, равно как и недоверие к системе здравоохранения, могут привести к необратимым последствиям для больного.

«Сегодня во многих странах исследуется реакция общества на пандемию и связанные с нею риски, на вводимые ограничения и изменившуюся модель работы общественного здравоохранения», — подчеркнула в своем выступлении представитель ВОЗ Хаберсаат Катрин Бах.

Руководитель крупнейшего в Москве Центра медико-социологических исследований Игнат Богдан представил результаты исследования поведения москвичей в период пандемии.

«В столице наибольшим доверием пользуются врачи стационаров, волонтеры, медицинские в том числе, и их работодатели, которые, по мнению москвичей, хорошо организовали профилактику коронавирусной инфекции. Мы учли эти данные при составлении рекомендаций по информационной политике в Москве. Также москвичи жаловались на обилие различных точек зрения на пандемию в Интернете, которое снижает доверие населения. Также мы увидели высокий уровень приверженности рациональным мерам профилактики, однако нужно конвертировать доверие к мерам в реальное поведение еще эффективнее. В случае ковид-диссидентов нужны жесткие меры», — считает эксперт.

Результатами опроса «Доверие к системе здравоохранения» поделился и директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. Так, большинство россиян, 65 %, регулярно обращаются за помощью в государственные и муниципальные медицинские учреждения. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель оказался выше на один процент.

«57 % респондентов сказали, что доверяют врачам, а 15 % ответили, что стали доверять им больше, — сообщил Кирилл Родин. — Среди причин возросшего доверия называют личный опыт (помогли врачи) — 32 % и пандемию (врачи много и самоотверженно работают) — 23 %. Кроме того, 18 % респондентов отметили, что возросло качество медобслуживания».

По словам социолога, большинство опрошенных, 60%, считают профессию врача перспективной и хотят, чтобы их дети и внуки выбрали медицинскую профессию.

Директор Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Марина Бебчук уделила внимание новому подходу в лечении детей.

«Сегодня в Москве врачи помогают детям социализироваться, благодаря постоянному диалогу между командой специалистов, пациентом и его семьей. Такой подход позитивно сказывается на удовлетворенности пациентов и их родных качеством психиатрической помощи и доверии службе в целом», — отметила она.

Главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала об опыте перестройки многопрофильного стационара при перепрофилировании для помощи пациентам с COVID-19.

«Сложность была в том, что практически всем профильным специалистам пришлось в короткое время переквалифицироваться для работы с такими больными, — констатировала врач. — Они фактически превратились в инфекционистов и терапевтов. Помог прежний опыт: ГКБ № 52 специализируется на лечении пациентов с хроническими заболеваниями, поэтому как помогать людям в тяжелом состоянии работающие там врачи и медсестры знают. Быстро закрыть целый ряд организационных проблем на первом этапе помогли волонтеры. Это оказалось очень эффективным решением, мы обязательно будем развивать с ними сотрудничество».

В ходе регулярно проводимых в больнице опросов социологам удалось подтвердить, что трудности, с которыми столкнулись медики во время работы в новых условиях, им удалось успешно преодолеть. Опрошенные отметили возросший уровень комфортности пребывания пациентов в больнице, высокую степень безопасности для персонала, обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

«Условия, в которых работает в настоящее время здравоохранение, постоянно меняются. Увеличивается не только количество, но и доступность информации, которой оперируют как врачи, так и их пациенты. Поэтому врачам нужно активно взаимодействовать с пациентом, повышать приверженность врачебным назначениям, убеждать с осторожностью относиться к непроверенным советам, избегать самолечения, заниматься профилактикой, контролировать показатели своего здоровья», — заключил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Департамента здравоохранения города Москвы в этом году включил специальные курсы пациентоориентированности в программы переподготовки и повышения квалификации врачей и медицинских сестер, которые, в том числе, проходят на базе медицинского симуляционного центра Боткинской больницы.