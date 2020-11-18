Часть дна Тихого океана обнаружили ученые под Китаем

Вашингтон, 18 ноября. Сейсмологи обнаружили в Китае нижнюю часть литосферы, которая в результате тектонической субдукции переместилась и перестала быть дном Тихого океана.

Ученые из Китая и Америки смогли получить детальное сейсмическое изображение верхней и нижней границ литосферной плиты, которая перестала быть дном Тихого океана.Особый интерес для сейсмологов представляет переходная зона мантии, начало которой лежит на глубине около 400 километров и доходит до уровня 600 километров. Исследование опубликовали в научном издании Nature Geoscience.

Фэнлинь Ню, ученый из Университета Райса пояснил, что тепло от ядра Земли поднимается через мантию и нагревает тектонические плиты. Оттуда тепло перетекает через мантию, и по мере приближения к континентам поток тепла охлаждается. В конкретном слое Земли тепловая энергия стремится обратно к ядру, чтобы завершить конвективный круг. Этот процесс характеризует такое явление как магнитное поле планеты.

Сейсмологи высказали озабоченность активностью самого высокого вулкана Евразии Ключевской сопки на Камчатке, в октябре протяженность лавового потока достигала одного километра.