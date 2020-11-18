ФАН узнал причину нехватки донорской крови в Пензе

Пенза, 18 ноября. Возникновение нехватки донорской крови в Пензенской области связано, прежде всего, с боязнью людей посещать медучреждения в условиях эпидемиологической обстановки. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказал специалист пензенского областного клинического центра крови.

Также было замечено, что ситуация, сложившаяся в банке крови, не является катастрофической, так как медучреждение имеет и стратегические запасы необходимой для функционирования организма жидкости.

«Конечно, возникновение дефицита крови связано с тем, что люди просто боятся сейчас приходить. У нас всегда есть стратегический запас и мы все лечебные учреждения обеспечиваем в том объеме, в котором они делают заявки. Но все равно нам надо регулярно пополнять этот стратегический запас, чтобы не было такого, что у нас какой-то крови просто не было в наличии. Такого допустить нельзя. Нельзя область оставить без крови. Мы такой ситуации не допустим ни в коем случае. У нас делается все для того, чтобы крови было достаточно. Мы вызываем доноров — у нас есть картотека и мы доноров вызываем индивидуально», — поделился с ФАН специалист.

О дефиците донорской крови объявил сам пензенской областной клинический центр крови, разместив в своей официальной группе «ВКонтакте» пост с так называемым «донорским светофором». Подавляющее преобладание красного цвета на «светофоре» говорит о том, что лишь четвертой положительной группы крови в банке имеется достаточное количество. В донорах с остальными группами крови регион в настоящий момент испытывает острую необходимость.

Слова специалиста подтверждают и сами доноры, которые в условиях непростой эпидобстановки боятся посещать медучреждения.