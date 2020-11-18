Жителя Подмосковья задержали за попытку сбыть 2 килограмма наркотиков

Солнечногорск, 18 ноября. Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в попытке сбыть крупную партию наркотических веществ, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Преступление удалось пресечь сотрудникам правоохранительных органов при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». Стражи правопорядка задержали злоумышленника в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Его заметили в лесном массиве Солнечногорского городского округа. В этот момент он доставал мешок из тайника. В сумке полицейские обнаружили 20 свертков с веществом светлого оттенка.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 2 килограммов», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанным оказался 23-летний житель Архангельской области. Предположительно, он исполнял обязанности курьера и закладчика. Продажу психотропных веществ он осуществлял бесконтактным способом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств».