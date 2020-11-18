Поклонская отреагировала на отказ итальянских депутатов ехать в Крым

Москва, 18 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о недальновидности позиции итальянских парламентариев, комментируя их отказ посещать Крым.

На совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии Поклонская пригласила иностранцев на отдых в Крым. Итальянский депутат Лия Куартапелле в свою очередь отказалась от приглашения, заявив, что в 2014 году якобы было нарушено международное право во время референдума на полуострове.

«Этот отказ — проявление недальновидной позиции и вызван исключительно личной позицией госпожи Куартапелле. Он не выражает мнение всего парламента», — сказала Поклонская.

При этом, как отметила российский депутат, другие итальянские чиновники высказали другую позицию на этот счет. По ее словам, иностранцы сообщили, что не знали о важных факторах, из-за которых крымчане решили провести референдум шесть лет назад.

«Также выразили заинтересованность в вопросе восстановления прав крымчан на пресную воду, которую незаконно перекрыла украинская власть», — добавила парламентарий.

Крым стал частью России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает, несмотря на законность процедуры. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.