Следователь рассказал о невиновных жертвах поиска Чикатило

Москва, 18 ноября. Невинные люди становились жертвами правоохранительных органов, которые вели охоту на самого известного советского маньяка Андрея Чикатило.

Исса Костоев в 80-х годах работал заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР и рассказал подробности громкого дела маньяка. По воспоминаниям Костоева, в Ростовскую область для контроля расследования серийных убийств прибыл из Москвы очень опытный сотрудник прокуратуры Владимир Казаков. Он, изучив материалы дела, сразу почувствовал что-то неладное. Прокурор настаивал, что правоохранители арестовали невиновных людей.

«Он… очень быстро понял: арестованы невиновные. Но руководство областных прокуратуры и УВД продолжало настаивать: задержаны настоящие убийцы. Показывали протоколы допросов, в которых действительно все выглядело красиво», — сказал Костоев.

Позже, в августе 1985 года, прокуратура РСФСР возбудила уголовное дело в отношении милиционеров, которые допустили нарушение социалистической законности и арестовали невиновных. Дело было прекращено спустя пару месяцев из-за недоказанности.

Андрей Чикатило считается самым известным советским серийным убийцей. Первое убийство маньяк совершил в 1978 году, но поймать его удалось только в 1990. На счету Чикатило 44 доказанных убийств, при этом сам маньяк говорил о 56. Убийцу приговорили к высшей мере наказания. Приговор вступил в силу в феврале 1994 года.