Мэра Томска отстранили от должности в связи с делом о превышении полномочий

Томск, 18 ноября. Мэр Томска Иван Кляйн освобожден от должности главы города на период следствия по делу о превышении полномочий. Такое решение принял Кировский районный суд.

Политик был задержан утром 13 ноября. Ему предъявлено обвинение по части 2 статье 286 Уголовного кодекса РФ. Кляйн свою вину не признал.

«Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра от должности в связи с обвинением в должностных преступлениях», — сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты подозреваемого ранее обжаловали арест своего подзащитного. В суд была подана апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В документе говорится, что преступление, в котором обвиняется Кляйн, произошло в 2016 году, и за это время подозреваемый мог уничтожить улики, однако не сделал этого.