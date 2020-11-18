Трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера снова появился в Сети

Москва, 18 ноября. Черно-белый трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера повторно опубликован Сети. Ранее он был удален из-за проблем с правами на музыку.

В новом трейлере появилось несколько новых кадров, но в остальном он полностью повторяет прошлый. Также нововведением стал перевод ролика в черно-белый цвет. Фанаты предполагают, что именно в таком формате появится полноценная версия.

Выход картины запланирован на 2021 год. Она будет показана на стриминговом сервисе HBO Max.

Ранее стало известно, что актер Джо Манганьелло вернется к образу Детстроука для дополнительных сцен «Лиги справедливости». Сюжет киноленты пока держится в секрете.