Дмитрий Харатьян назвал Джигарханяна философом жизни

Москва, 17 ноября. Похороны Армена Джигарханяна состоялись накануне в Москве. С актером пришли попрощаться сотни москвичей и коллеги актера по сцене, среди них и Дмитрий Харатьян.

Актер Дмитрий Харатьян много лет дружил с Джигарханяном. Во время похорон коллеги по цеху он отметил, что Джигарханян хотел прожить свою жизнь так, чтобы люди вспоминали о нем добрым словом.

«Он был философом, мудрецом. Однажды сказал, что смысл жизни в том, чтобы оставить светлую память о себе», — вспомнил Харатьян.

С трудом сдерживая слезы Харатьян привел армянскую поговорку: «Забираю твою боль себе». По словам актера, однажды, когда он произнес эту фразу, Джигарханян посоветовал ему, оставаться без боли.

Народный артист России Бедрос Киркоров расплакался во время прощания с артистом Арменом Джигарханяном. Киркоров-старший напомнил, что знал умершего деятеля искусства с 1974 года. Они встречались в компании, где Джигарханян всегда делился забавными историями.

Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой его дочери, которая умерла в 1987 году. Согласно завещанию, наследство артиста достанется его пасынку Степану, который сейчас проживает в США.

Всеми организационными вопросами в связи с похоронами занимались близкие друзья Армена Борисовича. Вдова Татьяна Власова не ожидала, что останется без любимого мужа и тяжело переживает его утрату.

Всенародной любимый артист умер в Москве 14 ноября на 87-м году жизни, у него остановилось сердце. В последнее время у Джигарханяна были большие проблемы со здоровьем. За короткий срок он попадал в больницу несколько раз.