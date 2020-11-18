Организаторы Евровидения оставят в силе жеребьевку полуфиналов в 2021 году

Москва, 18 ноября. Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» решили не проводить новую жеребьевку полуфиналов в следующем году.

В этом году соревнование исполнителей должно было состояться в Нидерландах, однако из-за пандемии COVID-19 конкурс отменили. Евровидение перенесли на 2021 год, оно станет 65-м по счету.

«Референтная группа Евровидения решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе», — отмечается в коммюнике конкурса.

Как стало известно ранее, участие в предстоящем песенном соревновании подтвердила уже 41 страна. Решение не проводить новую жеребьевку связано с тем, что состав стран-участников Евровидения в следующем году не будет отличаться от списка государств, которые должны были отправить своих исполнителей в Нидерланды этой весной.

Организаторы конкурса уже обсудили четыре возможных сценария для Евровидения в 2021 году. Есть вероятность, что музыкальное соревнование пройдет в дистанционном формате. Решение по данному вопросу будет зависеть от эпидемиологической обстановки.