Минтруд предложил изменить систему выплат пенсионных накоплений

Москва, 18 ноября. Министерство труда и социальной защиты задумалось об изменении системы выплат пенсионных накоплений в России.

Ведомство хочет изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются человеку не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Как считают в министерстве, такая система приведет к увеличению объема единовременных выплат.

«Минтруд попросил Пенсионный фонд «проработать» возможность изменения условий», — пишет пресса.

Российское министерство также выступило с предложением сделать единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее Минтруд РФ объяснил россиянам новую методику расчета прожиточного минимума в 2021 году. Согласно новой методике, будет заложен рост прожиточного минимума пенсионеров, который будет расти ежегодно.