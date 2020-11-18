Сати Казанова назвала причину ухода из «Фабрики»

Москва, 18 ноября. Певица Сати Казанова объяснила свой уход из музыкальной группы «Фабрика». Звезда покинула коллектив десять лет назад.

Свою популярность артистка получила после участия в шоу «Фабрика звезд». Проект собирал талантливых молодых россиян. После окончания программы Сати Казанова вместе с другими участницами проекта попала в поп-группу под названием «Фабрика». Вместе с ней в коллективе пели Ирина Тонева, Александра Савельева и Мария Апалыкина.

Участие Сати Казановой в «Фабрике» растянулось на восемь лет. Однако уже скоро певицу начали терзать душевные муки. Артистке казалось, что ее жизнь не имеет смысла, а свое драгоценное время она растрачивает на какие-то глупости.

«Неужели я буду петь в этих юбчонках про девочек фабричных, и это будет мой предел?» — задавалась вопросом певица.

Музыкальный продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко пытался успокоить Казанову. Он убеждал ее, что поклонники не хотят слушать грустные песни со сложными текстами. Однако певице хотелось совсем другого творчества. В какой-то момент Сати Казанова твердо решила, что больше не хочет ассоциироваться с «песенкой под водочку».

Душевные мучения певицы продолжались два года, после чего она ушла из музыкального коллектива. Тогда «Фабрика» была на пике популярности, однако это не изменило решения Казановой. Матвиенко пытался переубедить артистку, но не смог.

В настоящее время 38-летняя певица продолжает сольную карьеру. Теперь она сама выбирает, какую музыку ей исполнять. Казанова признается, что ее душа лежит к этнической музыке и медитациям.