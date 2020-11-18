Названы самые популярные цели накопления россиян

Россия, 18 ноября. Граждане РФ чаще всего копят на покупку квартиры, автомобиля и на путешествия. Такими выводами поделились аналитики банка «Хоум кредит».

РИА Новости сообщает, что в исследовании участвовали воспитывающие детей россияне в возрасте от 25 до 45 лет. О желании накопить на квартиру рассказали 20,8% респондентов. Планами приобрести машину на накопленные средства поделились 12,4% опрошенных.

По данным экспертов, на путешествия откладывают 8,6% российских семей. Еще 7% думают о ремонте, а на образование копят 5,3% респондентов.

Общий бюджет со своими супругами имеют 80% жителей РФ. Большинство мужчин отметили, что наибольший вклад в семейную копилку делается именно ими.