ВОЗ зафиксировала антирекорд по числу заражений COVID-19 в мире за неделю

Москва, 18 ноября. Всего за последнюю неделю во всем мире было выявлено около 4 миллионов случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом с начала пандемии COVID-19.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего за минувшую неделю по всему миру коронавирусом заболели 3 977 223 пациентов. Кроме того, за этот период было зафиксировано 59 699 летальных исходов среди заболевших COVID-19.

При этом за предыдущую неделю было зафиксировано 3 695 495 новых случая COVID-19, а умерли 54 835 пациентов с коронавирусом.

«Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших (46%), на минувшей неделе оно снизилось на 10% вследствие усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер», — говорится в сообщении ВОЗ.

Недавно руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация обеспокоена текущей статистикой по количеству новых случаев COVID-19 во всем мире.