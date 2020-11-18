Стало известно, почему Роман Виктюк прятал дочь и внуков

Москва, 18 ноября. Театральный режиссер и народный артист Роман Виктюк оберегал своих родных и близких от излишнего внимания прессы. Поэтому держал в секрете свою личную жизнь.

В Интернете указано, что Виктюк не женат и детей у него нет. Но однажды артист проболтался, раскрыв тайну личной жизни. Оказалось, у известного театрального режиссера есть дочь, которая живет во Львове, и внуки.

Сам Роман Григорьевич, говоря о родственниках, заявил, что хочет оградить их от негативного воздействия со стороны.

«Почему их всех надо держать на расстоянии? Идет энергия отрицательная. И если в тебя она не попадает, то бьет по близким — по тем, кто рядом. Это самое страшное», — сказал когда-то художественный деятель.

Режиссер подчеркнул, что пряча своих родных и близких, он оберегал их: «Вы поймите, злая и агрессивная энергия чужих всегда снимает покровы света с близких людей, а я этого не хочу делать».

Артист души не чаял в своих внуках. Хотя виделся он с ними не так часто — однажды внуки сделали дедушке настоящий подарок, приехав на его день рождения.

Незадолго до смерти Виктюк попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус нового типа. Болезнь у режиссера протекала в тяжелой форме. Врачи боролись за жизнь артиста, но спасти его не смогли.

Романа Григорьевича не стало 17 ноября. Артист умер в возрасте 84 лет в Москве. Его похоронят во Львове.