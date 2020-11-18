Внутренняя нестабильность Украины грозит стране экономической «мясорубкой»

Киев, 18 ноября. Внутренняя нестабильность Украины и сдающая на фоне пандемии коронавируса позиции мировая экономика может привести страну к «мясорубке» в следующем году.

Такое мнение высказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. В стране сейчас наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, которая, скорее всего, будет такой еще 1,5 года. В результате начнет портиться репутация действующего президента Владимира Зеленского и ему придется провести досрочные выборы в парламент, сформировав новое правительство.

«Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках», — подчеркнул специалист.

Стабилизация и рост экономики во многом зависит от объема населения. Кабмин Украины не считает нужным брать во внимание данный факт. Так же как и тот, что в стране зафиксирован самый дешевый труд и самый бедный в Европе народ, подытожил Гончаров.