Поперечный рассказал о болезненном расставании после пяти лет отношений

Москва, 18 ноября. Популярный комик Данила Поперечный рассказал о болезненном расставании с девушкой, с которой встречался пять лет.

Поперечный признался, что расставание с Региной Ждановой было очень сложным. У пары были чувства друг к другу, но двигаться вместе дальше они просто не могли. По словам комика, отношения с Региной превратились из страстного вожделения в родство, от которого невозможно отказаться.

Блогер добавил, что его долго мучили переживания на этот счет. Пока о новых отношениях Поперечный не думает, поскольку хочет разобраться в себе. По этой причине он обратился к психологу.

«Мои отношения превращаются в модель «папа-дочка», в которой, естественно, не может существовать секс. Я когда понял это, то стал стараться не ловиться на те же триггеры, которые раньше мной двигали», — разоткровенничался блогер в эфире YouTube-шоу «Нежный редактор».

Поперечный убежден, чтобы сохранить любовь ему не стоит на себя брать роль отца и чрезмерно опекать свою вторую половинку. Сейчас у бывших влюбленных прекрасные отношения. Как говорит Поперечный, остаться друзьями им удалось благодаря психологу, к которому они пришли с просьбой помочь сохранить отношения после расставания. Регина и Данила любили друг друга и не хотели быть «мертвым грузом на шее».

Сейчас юморист находится в свободном плавании и окунуться в новые отношения пока не спешит. Молодой человек убежден, что свои проблемы нужно не «затыкать» другим человеком, а прорабатывать их, чтобы не наступить на одни и те же грабли.