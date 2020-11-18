Цена биткоина превысила 18 тысяч долларов

Москва, 18 ноября. Стоимость биткоина впервые с начала декабря 2017 года превысила отметку в 18 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на биржах криптовалют.

Цена биткоина по состоянию на 17 ноября 15.02 по мск времени составила 17 009 долларов. Данный показатель продолжает расти с начала сентября текущего года. Тогда был зафиксирован локальный антирекорд в 9,8 тыс. долларов. После этого цена самой известной криптовалюты превзошла уровень более чем на 70%.

Увеличение стоимости биткоина вызвано особенностью восприятия данной криптовалюты инвесторами. Дело в том, что специалисты используют его для хранения средств на фоне неустойчивой обстановки с мировой экономикой. Уровень цены биткоина на минувшей неделе превысил 16 тыс. долларов.