Донбасс, 17 ноября. Украинская армия продолжает окапываться вблизи Донецка. Бойцы ВСУ разбирают дома мирного населения и заставляют гражданских возводить позиции на передовой. Местные жители Попасной украли флаг с позиций ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки для Донецкой и Луганской Народной Республики прошли спокойно, обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Но киевские силовики продолжают нарушать другие пункты мирных договоренностей – в части сооружения новых позиций. К северу от Донецка в районе поселка Пески военными ДНР зафиксировано проведение противником инженерных работ на позициях.

Украинские военные занимаются мародерством

Важно отметить, что из-за недостаточного материально-технического обеспечения, военнослужащие украинской армии вынуждены разбирать дома мирных жителей на стройматериалы для оборудования позиций. В Управлении Народной милиции ДНР подобную практику называют не иначе как мародерством. В поселке Новотроицкое украинские «освободители» из 53-ей отдельной механизированной бригады разобрали сразу пять жилых домов местных жителей, которые вынуждены были покинуть зону боевых действий.

Один из потерпевших по возвращении в населенный пункт обратился в Центр военно-гражданского сотрудничества при штабе Операции объединенных сил с просьбой о предоставлении строительных материалов для восстановления своего разобранного жилья. В Центре ответили отказом, сославшись на то, что имущество заявителя пострадало не в результате боевых действий.

Бойцы ВСУ принуждают мирных жителей к бесплатному извозу

Помимо разбора домостроений мирного населения, украинские силовики активно принуждают жителей подконтрольных Киеву населенных пунктов к бесплатному извозу личного состава передовых частей ВСУ. Жители поселка Троицкое Луганской области обратились в местную администрацию с жалобой на солдат 59-ой отдельной мотопехотной бригады, которые заставляют их на безвозмездной основе оказывать услуги извоза. При этом, украинские «защитники» используют автомобили местных жителей и для выполнения служебных задач, и для решения личных вопросов, сообщает луганское Управление Народной милиции.

Жители Попасной унесли с позиций ВСУ флаг Украины

Помимо использования автомобилей местного населения, силовики других частей ВСУ привлекают жителей подконтрольных украинской армии территорий для оборудования и строительства опорных пунктов. При этом, гражданские также не остаются в долгу у «защитников», эксплуатирующих их труд и имущество. Недавно с позиций 30-ой отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Попасной пропал украинский государственный флаг, сообщает Народная милиция ЛНР.

В результате разбирательства офицеры мотопехотного батальона, на позициях которого проводили работы местные жители, выяснили, что стяг сняли и унесли гражданские, которые таким образом решили отомстить «освободителям» и выразить протест против принудительных работ.