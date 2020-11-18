Мясников рассказал об опасности популярной схемы «лечения» COVID-19

Москва, 18 ноября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал популярную схему «лечения» коронавируса нового типа.

Врач прикрепил фотографию схемы «лечения» коронавируса, которой активно пользуются некоторые врачи. По словам Мясникова, такой подход к лечению — «откровенный и опасный бред». Дело в том, что в схеме «перемешено все» — там есть и антибиотики, и гормоны, и кроверазжижающие препараты, что очень опасно для организма и грозит серьезными последствиями.

«COVID-болезнь, которая в большинстве случаев проходит сама и требует лишь времени и отсутствие помех собственному иммунитету бороться с ней! Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать все без разбора!» — призвал Мясников своих читателей в Telegram-канале.

Доктор Мясников подчеркнул, что подобные схемы «лечения» убивают. Он призвал своих коллег использовать те схемы лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения России.

«А еще лучше вспомните ваш опыт лечения всех ОРЗ и гриппа, часто ли вы назначали активные лекарства в этих случаях?» — обратился к медикам врач.

Ранее Мясников развеял популярные мифы о лечении коронавирусной инфекции. В частности, он призвал отказаться от применения гормонов, которые назначают заболевшим коронавирусом. По его словам, в этом случае можно получить колоссальные побочные эффекты. Эксперт также напомнил, что антибиотики на вирус не действуют, и в качестве профилактики в амбулаторных условиях они неприемлемы.