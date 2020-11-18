Путин рассказал, за что Армения неоднократно благодарила Россию

Москва, 17 ноября. Власти Армении неоднократно выражали свою благодарность России за то, что она всегда выполняла свои обязательства во время обострения карабахского конфликта.

Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия всегда в полной мере выполняла свои многосторонние и двусторонние обязательства перед Арменией в сфере военно-технического сотрудничества.

«За что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра (Никола. — Прим. ФАН) Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивало, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства в этой сфере», — сказал Путин.

Также недавно в Ереване начались акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна из-за подписания трехстороннего соглашения о прекращения режима огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Максимальной мерой пресечения по этой статье является арест на двухмесячный срок.

«Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий, как это всегда было на протяжении предыдущих лет, страна все-таки не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри», — заявил президент России.

Он добавил, что подобная ситуация являются контрпродуктивный и в высшей степени опасной. Путин отметил, что власти Армении должны не допустить раскол общества.

Ранее глава РФ заявил, что потенциальный отказ Армении от заключения карабахских договоренностей стал бы для Еревана «самоубийством».