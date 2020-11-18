ВС Израиля нанесли удар по сирийской армии и силам «Аль-Кудс» в Дамаске

Дамаск, 18 ноября. Вооруженные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии и силам специального назначения «Аль-Кудс».

Информацию об этом в Twitter передает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ориентировочно, атака велась со стороны Голанских высот. Арабские СМИ ранее распространили информацию об отражении противовоздушными силами САР удара противника в небе над Дамаском.

В результате нападения погибли трое военнослужащих сирийской армии, еще один из солдат получил увечья разной степени тяжести. Кроме того, на пострадавшей из-за обстрелов территории зафиксированы разрушения, имеется материальный ущерб. По данным местных журналистов, несколько израильских ракет удалось сбить.