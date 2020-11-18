Пугачева в стихах рассказала о «кайфовой» жизни с Галкиным

Москва, 18 ноября. Популярная певица Алла Пугачева посвятила юмористу, мужу Максиму Галкину трогательное стихотворение, чем растрогала своих поклонников.

Знаменитость разместила на своей странице в социальной сети Instagram совместный с мужем черно-белый кадр. На селфи супружеская пара выглядит очень счастливо, о чем не могли промолчать фанаты звездной пары. Недавно супруги отметили 19 лет отношений, а в декабре их ждет празднование новой даты — девять лет супружеской жизни.

В своем стихотворении певица намекнула на скорую зиму, которую вовсе не страшно встретить рядом с любимым человеком.

«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

Белой землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно», — пишет 71-летняя артистка.

Поклонники звезды, как и всегда, пришли в восторг от внешности Примадонны, которая как будто молодеет с каждым днем. Многие считают, что супруг Аллы Борисовны вдохновляет и вносит в ее жизнь яркие краски, поэтому звезда так прекрасно выглядит.

«Красивые, счастливые, замечательные! Так держать»; «Ничуть не старше Макса»; «Боже мой, как вы прекрасны, самая любимая и лучшая семья, любим вас всем сердце, счастья и здоровья вам»; «Красивые, счастливые! Алла, вы так шикарно выглядите, как вы так себя в форме держите?» — пишут восторженные фанаты Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Алла Борисовна встретила своего пятого мужа в начале 2000-х. Пара счастливо живет в браке уже почти девять лет. Сейчас супргуги воспитывают двух очаровательных детей Лизу и Гарри, которые появились благодаря суррогатной матери.