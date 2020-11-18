Раскрыты простые методы ускорения работы персонального компьютера

Москва, 18 ноября. Специалисты назвали семь простых методов, которые помогут пользователям персональных компьютеров на базе операционной системы Windows 10 ускорить их работу.

Первый метод заключается в сокращении числа приложений, которые автоматически запускаются при запуске ОС. Они могут работать в фоновом режиме и замедлять быстродействие системы.

Также следует на регулярной основе проверять свою систему на наличие сторонних вредоносных программ и удалять ненужные приложения, которые пользуются ресурсами системы.

Замедлять работу Windows могут специальные визуальные эффекты, которые кроме улучшенного внешнего вида не имеют полезных функций. Их отключение может ускорить работу ОС. Кроме того, можно отключить прозрачность окон в интерфейсе системы, которая влияет на скорость выполнения задач.

Пятый способ применим к портативным устройствам, таким как ноутбуки или планшеты. Для ускорения работы Windows, систему следует переводить с режима энергосбережения, который намеренно замедляет работу ОС для экономии энергии, на наиболее производительный.

На быстродействие системы влияет и то, когда последний раз проводилось ее обновление. Наиболее актуальные версии включают в себя исправления, которые влияют на производительность компьютера.

Последние способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM).