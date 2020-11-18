Два ребенка и один взрослый погибли из-за халатности чиновников в Крыму

Геройское, 18 ноября. Два ребенка и один взрослый погибли в результате пожара. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики.

Согласно версии следствия, родители несовершеннолетних оставили их дома с 50-летним дедушкой, а сами отправились к знакомым распивать алкогольные напитки. Перед уходом отец запер дверь, а самодельную ручку забрал с собой. Мужчина рассказал, что несколько раз до этого дети самостоятельно уходили из дома: таким образом он решил предотвратить подобную ситуацию, передает RT.

«По факту гибели детей и их дедушки возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК)», — передает пресс-служба Главного СУ СК по Республике Крым и Севастополю.

В ходе расследования выяснилось, что в отношении матери погибших детей в 2019 году составлялся протокол из-за неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Женщина неоднократно игнорировала законы, однако эти случаи остались безнаказанными. Трагедия произошла из-за халатности местных органов профилактики.