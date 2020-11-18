Цифровой эксперт раскрыл способ стать невидимым в WhatsApp

Москва, 18 ноября. Смартфоны на операционных системах iPhone и Android имеют полезную функцию, которая может сделать пользователя мессенджера WhatsApp невидимым для остальных.

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров уточнил, что эта функция позволят скрыть о себе все сведения в WhatsApp, включая фотографию и текущий статус нахождения в Сети.

Для получения доступа к этой функции, владельцам iPhone необходимо перейти в настройки приложения «Учетная запись». Там необходимо выбрать иконку замка, после чего выбрать пункт «Конфиденциальность». В открывшемся меню можно настраивать так, как необходимо владельцу телефона.

«Еще одна полезная функция здесь же: ползунок «Отчеты о прочтении». Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами», — добавил Бодров.

Чтобы стать «невидимкой» в WhatsApp на Android, необходимо перейти во вкладку «Настройки» и выбрать пункт «Аккаунт». После этого пользователю необходимо перейти к параметру «Приватность». Цифровой эксперт отметил, что в некоторых моделях, как и в iPhone, он может называться «Конфиденциальность».