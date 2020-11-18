Режиссер Финчер: фильм «Джокер» стал успешным благодаря «Темному рыцарю»

Москва, 18 ноября. Режиссер Дэвид Финчер обрушил шквал критики на картину «Джокер» Тодда Филлипса. Он считает, что успех киноленте обеспечил фильм «Темный рыцарь».

Режиссер назвал сценарий фильма Тодда Филлипса неинтересным. Он также обвинил киностудии в Голливуде за поддержку только потенциально кассовых кинолент, которые, по его словам, «приносят им миллиарды долларов». Финчер считает, что «Джокер» получил всеобщее признание благодаря ленте «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

Ранее стало известно, что знаменитый голливудский режиссер подписал эксклюзивный контракт с Netflix. Соглашение рассчитано на четыре года. Финчер уже сотрудничал с компанией, выпуская сериалы «Карточный домик» и «Охотник за разумом».