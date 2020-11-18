Названы условия лечения заболеваний ЖКТ с помощью еды

Москва, 18 ноября. Еда может лечить заболеваний желудочно-кишечного тракта при условии, что она идеально приготовлена и соблюдается определенный режим питания.

Соответствующее заявление сделала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Она подчеркнула, что при лечении заболеваний ЖКТ, огромное значение имеют такие факторы, как: количество, объем, качество продуктов и способ их приготовления.

«Для пациентов, например, с хроническим панкреатитом, холециститом, дискинезией желчевыводящих путей крайне важно идеальное питание, идеальные пропорции по всем компонентам, особенно по жирам, чтобы не допускать обострения этих заболеваний», — отметила Дианова.

Также она добавила, что достичь полезного эффекта от потребления пищи можно только при условии соблюдения регулярного определенного режима, при котором постоянно происходит работа желчного пузыря и поджелудочной железы.

«Четырех- и пятиразовое питание в приоритете по сравнению с одно- и трехкратным питанием. Определенные порции в еде важны больше, чем таблетки, например, при рефлюксе, когда есть недостаточность кардии», — подчеркнула диетолог.

Она объяснила, что у людей, которые употребляют пищу один-два раза в день, но большими порциями, риск возникновения изжоги или эрозии пищевода выше, чем у тех, кто ест по четыре-пять раз в сутки маленькими порциями.