Трансгендер Максимова раскрыла детали расставания с Ренатой Литвиновой

Москва, 18 ноября. Некогда близкая подруга Ренаты Литвиной трансгендер Наташа Максимова откровенно рассказала, какая актриса на самом деле.

В интервью Ксении Собчак Максимова рассказала, что ее связывали с Литвиновой не только дружеские отношения, но и деловые. Пытаясь охарактеризовать их, она отметила, что ей не очень нравится слово «компаньонка», но нравится, как оно звучит на французском.

«Дам де компани». Во время монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень горжусь», — сообщила они, добавив, что актриса тогда платила ей порядка 2 тыс. евро за совестную работу.

С Литвиновой Максимова проработала почти пять лет. За это время они стали настоящими подругами. Говоря о личных качествах актрисы, Максимова подчеркнула, что она очень щедрая.

«Из неприятных качеств — она может обидеть и может обидеть очень близких людей. Но я, наверное, тоже этим грешу… Рената — это отдельная планида», — добавила она.

Накопившиеся недомолвки переросли в конфликт, который закончился расставанием компаньонок. По словам Максимовой, решение все-таки было верным, ведь она вышла из тени звезды.

«Если бы я не ушла, я бы здесь не сидела. Не ушла, потому что было плохо, но ушла, потому что было нехорошо», — рассказала Максимова, подчеркнув, что сейчас между ними не осталось обид, и они продолжают общаться.

И все же Наталья добавила, что расставаться «было очень тяжело». И до сих пор она влюблена в Ренату.

Максимова родилась в Казахстане, долгие годы ведет активную светскую жизнь, живет на два города — Москву и Париж. Она совершила каминг-аут осенью 2019 года. Весной она стала первым трансгендером на обложке глянцевого журнала Tatler.