Ученые из США оценили влияние продолжительности сна на организм человека

Вашингтон, 18 ноября. Продолжительность сна имеет непосредственное влияние на риск появления сердечных заболеваний. Об этом заявили ученые Тулейнского университета в Новом Орлеане.

Специалисты провели соответствующее исследование на эту тему, в ходе которого они вели наблюдение за 408 802 испытуемыми в возрасте от 37 до 73 лет.

В ходе исследования специалисты выявили, что у 5221 участника имеются сердечная недостаточность. Ученые отметили, что у каждого из них были те или иные проблемы со сном: бессонница, короткая продолжительность сна, пробуждения из-за собственного храпа.

По словам исследователей, риск возникновение проблем с сердечными заболеваниями ниже у тех людей, чей режим сна длится от семи до восьми часов каждую ночь.

Недавно американские ученые рассказали о негативном влиянии дневного сна на организм человека.