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Ученые из США оценили влияние продолжительности сна на организм человека

Ученые из США оценили влияние продолжительности сна на организм человека

Вашингтон, 18 ноября. Продолжительность сна имеет непосредственное влияние на риск появления сердечных заболеваний. Об этом заявили ученые Тулейнского университета в Новом Орлеане.

Специалисты провели соответствующее исследование на эту тему, в ходе которого они вели наблюдение за 408 802 испытуемыми в возрасте от 37 до 73 лет.

В ходе исследования специалисты выявили, что у 5221 участника имеются сердечная недостаточность. Ученые отметили, что у каждого из них были те или иные проблемы со сном: бессонница, короткая продолжительность сна, пробуждения из-за собственного храпа.

По словам исследователей, риск возникновение проблем с сердечными заболеваниями ниже у тех людей, чей режим сна длится от семи до восьми часов каждую ночь.

Недавно американские ученые рассказали о негативном влиянии дневного сна на организм человека.

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