Бывший сотрудник Лободы высказался о потенциальных отцах ее дочери

Киев, 18 ноября. Отцом дочки Светланы Лободы является не фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, заявил бывший организатор концертов певицы Стас Пшеницын.

С момента первого знакомства Лободы с Линдеманном на фестивале «Жара» несколько лет назад не утихают споры о том, действительно ли между звездами вспыхнули романтические отношения. Появление на свет дочки певицы Тильды в мае 2018 года еще больше подлило масло в огонь: официально Лобода так и не рассказала, кто является отцом девочки. Однако поклонники решили однозначно: дочку назвали в честь ее папы — Тилля Линдеманна.

Пшеницын, три года назад со скандалом покинувший Лободу, уверен, что фронтмен Rammstein не имеет никакого отношения к рождению маленькой Тильды.

«Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, что Тилль не является отцом дочери Лободы. Но, сопоставив факты, скорее, поверю в то, что Света родила от замороженных сперматозоидов Майкла Джексона, чем от Тилля Линдеманна!» — заявил Пшеницын в интервью для шоу «Украïнскi сенсацiï» на YouTube-канале «Грошi».

В конце октября продюсер певицы и ее близкая подруга Нателла Крапивина в интервью Ксении Собчак ответила на вопросы о романе Лободы с немецким исполнителем. Она подчеркнула, что не будет обсуждать личную жизнь артистки, но «абсолютно никакого продюсерского умысла в этом [связи с Линдеманном] не было».