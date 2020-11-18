Заболевший COVID-19 глава Владимирской области решил лечиться за свой счет

Владимир, 18 ноября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, который ранее заболел COVID-19, продолжит лечение за свой счет в одной из частных клиник.

Состояние главы региона начало ухудшаться, в связи с чем он принял решение о госпитализации. Отказ от амбулаторного лечения в бесплатной больнице он объяснил нежеланием «занимать койку», которая может понадобиться другим больным. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Ольга Петрова. На уточняющий вопрос о месте, где политик проходит лечение, женщина не ответила.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях», — написал Сипягин в своем Facebook.

В нынешней эпидемиологической ситуации каждая больничная койка на счету, сейчас в государственных больницах мест немного. Кроме того, существуют пациенты, которые больше нуждаются в медицинской помощи, подчеркнул губернатор области. Кому-то из сограждан, страдающих COVID-19, госпитализация может спасти жизни, добавил он.

Петрова накануне опровергла утверждения о срочной транспортировке Сипягина в Москву. По ее словам, несмотря на обстоятельства, политик остается на связи и продолжает держать ключевые вопросы под контролем.