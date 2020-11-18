Каждый из нас любит уют и чистоту, поэтому ни одна неделя не обходится без уборки. Но задумывались ли вы о том, какой пылесос делает эту уборку более эффективной и качественной, при этом не влияя на чистоту воздуха в доме? Поскольку очень часто в Сети мелькает информация, где рассказывается о преимуществах безмешковых пылесосах, мы решили обратиться к профессионалу и выяснить все подробности. Помог нам разобраться в чудесах современной техники эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Плюсы и минусы безмешковых пылесосов

Как нам рассказал специалист, безмешковые пылесосы — это удобная и экономичная техника для уборки, которую выбирает все большее количество покупателей. Для его работы не нужно покупать дорогостоящие мешки, а контейнер-пылесборник опустошается очень просто. Достаточно вытряхнуть из него мусор и при необходимости протереть влажной салфеткой или промыть.

Мы решили разобраться, какие преимущества есть у этих пылесосов по сравнению с их обычными «сотоварищами». Начнем с того, что они очень просты в использовании. Как упоминалось ранее, купив безмешковый пылесос, вы избавите себя от постоянных поисков подходящих пылесборников и их покупки, ведь контейнер достаточно вытряхнуть и помыть.

Еще одним существенным плюсом является их мощность. По сравнению с привычными нам пылесосами из той же ценовой категории, безмешковые модели куда более мощные. Причем за одну уборку контейнер не забьется полностью, а значит это не повлияет на силу всасывания пыли, шерсти домашних животных и прочего сора.

Следующий аспект будет очень важен для тех, кто, к примеру, страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы — безмешковые пылесосы не выбрасывают пыль обратно в воздух и не разгоняют ее по всему помещению. С таким устройством в вашей квартире всегда будет свежий воздух и чистый пол.

И конечно же сама работа. Как правило, безмешковые модели менее шумные. Согласитесь, уборка в тишине станет в разы приятнее и быстрее.

Минусы у этих устройств тоже есть, однако их куда меньше, чем положительных качеств. Так, к примеру, владельцы таких пылесосов иногда жалуются, что корпус устройства может слегка ударить током. Да, такое действительно случается и объясняется это накоплением статического электричества, благодаря которому такие приборы работают. Пыль и частички мусора создают сильное трение о стенки контейнера, пылесос электризуется и начинает «кусаться». Поэтому в этом случае решение одно — регулярная очистка контейнера. К сожалению, в совсем дешевых и некачественных моделях порой не помогает даже регулярная и тщательная очистка.

Также многим не нравится, что в таких устройствах все же приходится менять фильтры. Для кого-то проблема заключается в цене, а для кого-то в наличии нужной модели фильтра.

«Убираю пылесосом, а потом приходится мыть и сам пылесос», — вот такие комментарии можно встретить в Интернете.

В идеале, очистку контейнера, нужно проводить после каждой уборки, но у кого-то попросту не остается на это сил, поэтому зачастую люди относят эту особенность к минусам. И все же, это спорная тема.

Как работают безмешковые пылесосы

Устройство пылесосов — вещь довольно сложная. Однако эксперт смог найти ответы даже на такой сложный технический вопрос. Он рассказал, что несмотря на общее название, безмешковые пылесосы делятся на несколько категорий. Как оказалось, все зависит от принципа работы:

• за счет центробежной силы. Такие модели еще называют циклонными. При всасывании пыль попадает в пластиковую камеру и при столкновении с ее стенками закручивается в вихрь. За счет центробежной силы частицы отделяются от воздуха и остаются в контейнере. Циклонный фильтр, установленный в камере, выполняет основную очистку, задерживая крупный сор. А дополнительный фильтр на выходе улавливает мелкую пыль. Таким образом удается достичь очистки воздуха до 97%. Поэтому можно не беспокоиться, что без мешка воздух на выходе будет недостаточно чистым. Большим плюсом циклонной очистки является стабильная сила всасывания независимо от заполненности контейнера.

• за счет выходного фильтрующего элемента. Этот способ очистки используется в так называемых хозяйственных пылесосах. Воздух с частицами пыли попадает в контейнер и, выходя наружу, проходит через патронный или тканевый фильтр. Пыль остается внутри. Если фильтр забивается, эффективность всасывания снижается, даже если бак не заполнен. При длительной уборке стоит делать перерывы, чтобы очистить фильтр. Особенно актуально это для древесной пыли. Многие хозяйственные пылесосы рассчитаны на работу как без мешка, так и с мешком (используются одноразовые бумажные пакеты).

• за счет воды. Эту разновидность техники еще называют пылесосами с аквафильтром. Он представляет собой контейнер с фильтрами. Для работы надо залить воду, которая будет задерживать пыль и грязь. При попадании в контейнер воздух подается вниз, проходит через воду, очищается и идет по системе фильтров на выход. Не стоит путать такие модели с моющими. Пылесосы с аквафильтром не распыляют воду, она всегда остается внутри бака.

Надежность безмешковых пылесосов

Срок службы каждого изделия во многом зависит не только от качества изготовления, но и от правильного ухода. По словам эксперта, в целом модели без мешков надежны, однако при их неправильной эксплуатации может возникнуть целый рад различных проблем.

Существует несколько вредных факторов:

• безмешковые пылесосы не устанавливают вертикально в процессе уборки: это препятствует правильной очистке внутри контейнера;

• полное отсутствие чистки фильтров. Если не очищать фильтры, то эффективность работы снижается, поэтому в инструкции всегда рекомендуется вытряхивать или промывать их по мере загрязнения.

• ненадлежащий уход за самим контейнером. Контейнер следует очищать и промывать после каждой уборки. Техника не терпит скопления грязи, к тому же на корпусе может создаваться статическое напряжение.

Если соблюдать эти элементарные правила, то пылесос прослужит долгие годы, эффективно выполняя свою домашнюю работу. Однако в том случае, если устройство изначально плохо выполняет свою функцию, стоит обратиться в магазин и по возможности обменять товар.

Покупаем пылесос правильно

Пылесос можно назвать довольно крупным и важным приобретением. Ведь использоваться устройство будет каждую неделю, если не каждый день. Поэтому в магазине стоит обращать внимание не только на слова консультанта, но и на другие важные характеристики:

• большой объем контейнера. Для среднестатистической квартиры подойдет пылесос с объемом контейнера не менее двух литров. Тем, у кого есть домашние животные, все же стоит обратить внимание на варианты побольше;

• мощность всасывания. Измеряется в аэроваттах (аВт) и часто не указывается на упаковках. Поэтому заранее спросите об этом у консультанта и не путайте этот параметр с потребляемой мощностью;

• фильтрация выходящего воздуха. Осуществляется она при помощи HEPA-фильтров, которые способны улавливать даже самые мелкие частицы пыли. Показатель НЕРА 13 можно назвать самым лучшим — он помогает очистить воздух и делает его свежим;

• длина и вес шланга, а также материал, из которого он изготовлен. В низкокачественных моделях шланг может полопаться или вовсе треснуть, открыв путь пыли;

• размещение кнопок управления и длина шнура. Казалось бы, эти параметры мало кого беспокоят, но поверьте, во время использования любой подобный минус превратит уборку в сущий кошмар. Поэтому еще в магазине опробуйте пылесос и оцените его удобство.

Популярные безмешковые пылесосы

Во время беседы с экспертом, мы попросили составить его рейтинг самых популярных и эффективных пылесосов, работающих без мешка для сбора пыли. В полученном рейтинге мы обнаружили много моделей довольно популярных фирм, зарекомендовавших себя на рынке как высококачественная и надежная техника. Все пылесосы оценивались по пятибальной шкале:

Kärcher DS 6 1.195-220 — модель с аквафильтром, задерживает до 99,5% частиц пыли и аллергенов. Имеет удобное хранение насадок на корпусе. Рейтинг — 5.

GAS 18V-10 L — аккумуляторный пылесос для строительства и ремонта из профессиональной линейки производителя. Имеет контейнер на 10 л, убирает сухой мусор и жидкости. Рейтинг — 5.

Kärcher VC 3 1.198-125 — бытовой пылесос с контейнером объемом 0,9 л и набором сменных насадок для разных поверхностей. Рейтинг — 4,9.

Black+Decker PD1820L – компактный аккумуляторный пылесос для уборки в автомобиле, гараже, на кухне. Имеет легкую систему очистки пылесборника и зарядное устройство в виде подставки. Рейтинг — 4,9.

Nilfisk AERO 26-21 PC NIL — промышленный пылесос с объемом бака 25 л, рассчитанный на работу с пылью класса L (мягкая древесина, искусственный камень, графит). Рейтинг — 4,5.

Bosch UniversalVac 15 — универсальный строительный пылесос с возможностью сбора сухого мусора и жидкостей, а также функцией выдувания. Рейтинг — 4,2.

Centek CT-2524 — модель с высокой мощностью, 2300 Вт, с баком объемом 2 л и 5 ступенями очистки. Рейтинг — 4.

Если вы задумались о покупке пылесоса, то советуем обратить внимание на устройства без мешка. А тем, кто не переносит уборку, отличной подойдет робот-пылесос. О них мы как раз рассказывали совсем недавно.