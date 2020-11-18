Переболевшего COVID-19 Сергея Светлакова выписали из больницы

Москва, 18 ноября. Актер и шоумен Сергей Светлаков выписан из больницы, куда попал после заражения коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации шоумена с коронавирусом в одну из московских больниц. Источник из близкого окружения Светлакова сообщил тогда ФАН, что медики зафиксировали у него незначительное поражение легких, но в целом его состояние было стабильно.

«Я дома! Всем здоровья и не унывать!» — написал артист вечером во вторник на своей странице в Instagram.

Пост актер дополнил кадрами со съемок фильма, что вызвало массу шуток в комментариях по поводу его лечения в больнице. Поклонники пожелали Светлакову скорейшего выздоровления, подчеркнув, что очень переживали за его состояние.

Будучи в больнице Светлаков признался, что страдает от сильных головных болей. По его мнению, это стало следствием COVD-19.