Асмус поделилась жуткой историей из детства, как чуть не потеряла глаз

Москва, 18 ноября. Актриса Кристина Асмус получила в детстве серьезную травму глаза: в нее выстрелили из пистолета с пулькой.

Артистка ранее на своей странице в Instagram рассказывала, что детство у нее было непростое. Ребенком она занималась профессиональным спортом, и родители строго подходили к ее воспитанию. На этот раз Асмус поделилась с поклонниками историей из детства, которая чуть не закончилась потерей глаза.

По словам актрисы, когда она была подростком, в нее «с достаточно большого расстояния стрельнули из пистолета пулькой».

«Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу. Папа сказал: «О, вообще фигня!» и извлек ее. Лопнуло множество сосудов, и я два месяца ходила с кровяным глазом», — написала Асмус.

В конце поста она попросила подписчиков также поделиться историями о произошедших ЧП. В ответ актриса получила сотни довольно страшных подробностей происшествий. Выяснилось, что инциденты с пульками пережили многие фанаты актрисы: кому-то попали в висок, другому в глаз, кто-то зашивал рану на ноге.

Ранее актриса заявила, что «Википедия» «нагло врет» по поводу ее фамилии. По словам девушки, она родилась с фамилией Мясникова, но решила, что для карьеры актрисы нужно выбрать что-нибудь более звучное. В итоге Асмус решила взять фамилию матери, чьи родственники живут в Германии.