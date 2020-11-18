Министр здравоохранения Костин рассказал о ситуации с COVID-19 в Саратове

Саратов, 18 ноября. Около половины всех заразившихся коронавирусом пациентов по Саратовской области приходится на городское население.

Соответствующее заявление во время заседания координационного совета по вопросам противодействия распространению COVID-19, которое проходит в настоящий момент в Саратове, сделал министр здравоохранения Олег Костин.

Министр уточнил, что с начала пандемии коронавируса по всему региону было зарегистрировано 24 005 случая заражения коронавирусом. Из них 11 427 случаев приходится на жителей Саратова.

Утром 17 ноября минздрав сообщил, что за сутки в саратовской области коронавирус был диагностирован у 220 человек. В то же время, почти 500 пациентов, которые заболели COVID-19 раньше, выписались из больниц.