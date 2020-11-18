Вирусолог Нетесов рассказал о необычном свойстве коронавируса

Москва, 18 ноября. Новый коронавирус сочетает в себе свойства многих других вирусов. Именно в этом заключается необычность SARS-CoV-2.

Потеря обоняния является едва ли не главным симптомом заболевания COVID-19. Однако этот признак не делает коронавирусную инфекцию специфической. Такой симптом заболевания характерен еще для более 20 видов вирусов, попадающих в организм через носовую полость, где располагаются окончания обонятельных нервов, пишет RT.

Чувствительность к запахам возвращается почти сразу после выздоровления. Это же касается дизрегуляции иммунитета, которая тоже часто встречается при других инфекциях, считает вирусолог Сергей Нетесов.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев недавно назвал категорию граждан, для которых риск заболеть COVID-19 в тяжелой форме сводится к минимуму.