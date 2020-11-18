Исследователи назвали способный снизить уровень сахара в крови напиток

Москва, 18 ноября. Зеленый чай нормализует уровень глюкозы в организме. Он особенно полезен людям с диабетом второго типа. К такому выводу пришли индийские исследователи.

Диабет второго типа развивается на фоне лишнего веса, генетических факторов и низкой физической активности. При этом заболевании организм испытывает переизбыток сахара в крови.

Четыре чашки в день зеленого чая помогают снизить вес, что делает организм человека более чувствительным к инсулину. Этот гормон перерабатывает глюкозу в энергию. Антиоксиданты, которые содержатся в напитке, замедляют переваривание и всасывание углеводов, что уменьшает инсулинорезистентность.

Кроме того, зеленый чай эффективно борется с воздействием стресса. Именно он является одним из факторов повышения уровня сахара в крови. Травяной напиток нормализует количество глюкозы, замедляет процессы старения кожи, а также препятствует развитию раковых клеток.

Недавно российские медики провели конференцию, посвященную диабету, в Доме ученых РАН.