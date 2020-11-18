Скорость электросамокатов в РФ могут ограничить до 20 км/час

Москва, 18 ноября. Скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/час, сообщил Владимир Луговенко.

Замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса сообщил, что проект внесения изменений в ПДД предлагает регулировать скоростные режимы средств индивидуальной мобильности. Речь, в частности, идет об электронных самокатах и гироскутерах.

Проект изменений также предполагает введение новых дорожных знаков, регулирующих движение таких транспортных средств.

Проект поправок к ПДД находится на рассмотрении рабочей группы, а также должен пройти правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюсте, передавал RT. Авторы инициативы предлагают выделить средства индивидуальной мобильности в отдельную категорию участников движения. Если поправки будут приняты, для них могут быть введены крупные штрафы за нарушения правил.