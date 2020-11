Shazam составил рейтинг самых популярных песен

Москва, 18 ноября. Музыкальное приложение для поиска песен Shazam составило топ-100 самых популярных песен за все время существования приложения.

Первое место заняла композиция Dance Monkey австралийской певицы Tones and I. В топ-10 вошли песни, которые в общей сложности пользователи искали 200 млн раз.

Вторую строчку рейтинга занимает трек Prayer in C Робина Шульца и Lilly Wood & the Prick. «Бронзу» взяла композиция Let Her Go британского певца Passenger.

В первую пятерку также вошли Wake Me Up шведского диджея Avici, Lean on музыкального трио Major Lazer. Топ-10 замыкают Эд Ширан, Sia, Gotye, Kungs, Cookin’ on 3 Burners и Hozier.

В конце прошлого года сервис Shazam назвал самую популярную песню 2019 года. Чаще всего люди искали композицию американской певицы Billie Eilish — Bad Guy.