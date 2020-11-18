Эксперт озвучил способы проверки качества товара на Aliexpress

Москва, 18 ноября. Проверить продавца китайского-онлайн магазина можно обратившись к бизнес-лицензии компании на странице магазина, сообщил эксперт.

В интервью агентству «Прайм» руководитель iMARS China в Пекине и представитель китайского офиса маркетплейса «Спутник» Александр Казюхин сообщил, что есть ряд способов, как проверить качество товара, однако они целесообразны, когда речь идет о крупной покупке — большими партиями или на значительную сумму. Для разовых сделок существует защита заказа, которая «замораживает» деньги покупателя до получения товара.

Для проверки продавца можно обратиться к бизнес-лицензии китайской компании. Она публикуется на странице магазина. В первую очередь необходимо сравнить дату регистрации самой компании с датой регистрации магазина на Aliexpress. Если эти даты стоят слишком близко, это может говорить об открытии новой компании специально для выхода на маркетплейсы. В таком случае нужно выяснить, по какой причине были закрыты старые компании.

Еще один важный пункт: размер уставного капитала китайской компании. Чем он больше, тем надежней является компания. Проверить размер уставного капитала можно на сайте www.gsxt.gov.cn. Стоит помнить, что название должно вводиться строго на китайском языке.

Как передавал ранее RT, за время распродажи «11.11» на AliExpress россияне потратили 19,3 млрд рублей. Только за первый час покупатели приобрели товары почти на 4 млрд рублей.