Эндокринолог рассказал, когда может быть опасно пить кофе

Москва, 18 ноября. Слишком бурная любовь к утреннему кофе может свидетельствовать о нездоровом пищевом поведении, сообщил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

В интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил, что утренний кофе можно пить только после еды, поскольку этот напиток натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ. Речь идет о гастрите, язвенной болезни и хроническом панкреатите. Врач обращает внимание, что употребление кофе натощак с утра может говорить о том, что у человека неправильное пищевое поведение, у него нет чувства здорового голода.

Хорошая новость для любителей кофе: после еды его можно пить как угодно и с чем угодно — с десертом, молоком, заменителями и прочим. Если человек совершенно здоров, он может пить кофе и утром, и вечером.

Ранее ученые назвали несколько продуктов, которые не рекомендуется запивать кофе, поскольку это наносит сильный удар по организму человека. К несовместимым продуктам относятся жирные блюда и вредные продукты, вроде жареной картошки или гамбургеров.