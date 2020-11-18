Суд оштрафовал россиянку за мат в чате WhatsApp

Казань, 18 ноября. Жительница Казани заплатит штраф по решению суда за оскорбление мужчины в общем чате WhatsApp.

В общем чате, участниками которого являются два десятка человек, велось обсуждение перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. Жительница Казани, по данным суда, написала оскорбительное слово из трех слов в адрес одного из участников чата. Тот с оскорблением не смирился и написал заявление в прокуратуру.

По данным местных СМИ, несмотря на то, что фамилии мужчины в чате не было указано и сам он в этот момент в чате не присутствовал, мировой суд вынес решение о штрафе. Позднее Советский районный суд утвердил обвинительное заключение.

Судьи отметили, что рассматривают подобное дело впервые в своей карьере.