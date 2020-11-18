Пациенты с низким иммунитетом дольше остальных распространяют COVID-19

Москва, 18 ноября. Жизнеспособные частицы коронавируса у переболевших COVID-19 пациентов со сниженным иммунитетом могут выделяться дольше, чем у людей без патологий.

Как сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, согласно последним исследованиям, генетический материал коронавируса может выделяться до 90 дней после начала заболевания. Во многом это зависит от скорости обновления эпителия верхних дыхательных путей.

Возможность заразить других людей в таком случае мала, но все есть. У людей с заболеваниями, которые приводят к снижению иммунитета, «жизнеспособный вирус может выделяться значительно дольше, чем у лиц с нормальным иммунитетом». В связи с этим переболевшие COVID-19 пациенты считаются безопасным для окружающих только после отрицательного ПЦР-теста.

В минувший понедельник в России были утверждены новые правила по профилактике распространения COVID-19. В частности, как передавал RT, пациентов с коронавирусом после лечения можно будет выписывать при получении одного отрицательного ПЦР-исследования. Ранее было необходимо получить два отрицательных теста.