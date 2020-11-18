Кабмин поручил Минпромторгу отслеживать наличие лекарств против COVID-19

Москва, 17 ноября. Минпромторг на еженедельной основе будет сообщать правительству РФ о наличии у производителей и оптовых компаний лекарственных средств против COVID-19.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ было опубликовано на официальном сайте кабмина после заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, пишет RT.

В соответствии с поручением кабмина, Минпромторгу будет необходимо узнавать количество лекарственных средств у компаний, согласно списку. Кроме того, ведомство будет осуществлять необходимые меры по доставке этих лекарств в соответствии с потребностью.

Также Минпромторг должен будет предоставлять данные о производстве необходимых лекарств на территории России.