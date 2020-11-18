Дроздова поблагодарила Виктюка за знакомство с Дмитрием Певцовым

Российская актриса Ольга Дроздова рассказала ФАН, что благодаря театральному режиссеру Роману Виктюку, который сегодня скончался, она познакомилась с мужем, актером Дмитрием Певцовым.

«Виктюк подарил мне такого замечательного актера, как Дмитрий Певцов. Потому что первой работой Дмитрия Анатольевича, которую я увидела, был спектакль «Страсти по Федре в четырех снах Романа Виктюка» на Таганке в постановке Романа Григорьевича. И тогда я была действительно удивлена», — вспоминает Дроздова.

Виктюк первый начал раздвигать творческие границы актеров, добавила актриса.

«Я участвовала только в одном его спектакле в театре «Современник» «Мелкий бес», это было очень давно. Как в режиссера я, естественно, была влюблена в него, как и все наше поколение, потому что он открыл для нас, можно сказать, европейский театр — в достаточно трудные времена, закрытые железным занавесом», — призналась артистка.

Ольга Дроздова также рассказала, что в театре Романа Виктюка служит один из ее учеников (артистка преподает в Институте современного искусства).

«У него работает в театре мой ученик. Когда он пришел учиться на курс ко мне, первое, что он сказал, — что хочет работать у Виктюка. Мы его мечту выполнили, показали его Виктюку, и Виктюк его взял», — сказал Дроздова.

Ранее в своем Instagram актер Дмитрий Певцов заявил, что скончавшийся театральный режиссер Роман Виктюк был «хулиганом», выплеснувшим свой внутренний мир на сцену.

Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Незадолго до смерти у режиссера подтвердился коронавирус, который дал осложнения. Режиссера госпитализировали в московскую больницу, но его состояние ухудшилось, и он скончался в реанимации.