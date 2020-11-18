Украинские радикалы накинулись на ЗАЗ из-за сборки «русской» Renault Arkana

Запорожский автомобильный завод, который совсем недавно подписал контракт с французской компанией Renault на производство легковых автомобилей, оказался в необычной ситуации. По данным информационного издания «Украина.ру», новое экономическое сотрудничество доставило украинскому предприятию немало проблем, поскольку продукция, производимая на мощностях ЗАЗ, собирается из российских комплектующих.

Напомним, что из-за Евромайдана, который произошел на Украине в 2014 году, у предприятия «Запорожский автомобильный завод» возникли серьезные экономические проблемы, связанные с разрывом сотрудничества с Россией. Продукция завода оказалась никому не нужна, что привело к крупному сокращению производственных мощностей. В 2017 году компания оказалась на грани банкротства и остановила производство легковых автомобилей.

Однако в 2020 году руководство ЗАЗ нашло выход из сложившейся ситуации. Сотрудничество с французской компанией Renault позволило бы быстро и эффективно исправить финансовое положение завода и наладить производство автомобилей Renault Arkana, пользующихся большим спросом как на Украине, так и за рубежом.

Украинская компания смогла реализовать крупный проект по модернизации производственной линии и начать сборку французских кросс-купе. Однако позже выяснилось, что машинокомплекты, которые предоставляет компания Renault, изготавливаются на российском заводе, что, в свою очередь, означало, что ЗАЗ фактически собирает российские автомобили.

Подобная ситуация вызвала бурю негодования у украинских националистов, которые накинулись на ЗАЗ и призвали украинцев бойкотировать продукцию завода, поскольку предприятие таким образом якобы обходит санкции на импорт российских автомобилей.

«Французское в этой модели только название, потому что Renault Arkana изготавливают на российском заводе «АвтоВАЗ». А «начало производства» на ЗАЗ на самом деле является крупноузловой сборкой, чтобы обойти запрет на ввоз автомобилей из России», — сообщают журналисты украинского портала «Экономическая правда».

Руководство Запорожского автомобильного завода оказалось в нелегком положении, поскольку не может разорвать контракт с французской компанией. Кроме того, если украинское предприятие все-таки остановит сборку «российских» автомобилей, то это грозит ему крупными экономическими проблемами, которые поставят ЗАЗ на грань выживания.

Ранее финансовый аналитик Сергей Фурса обратил внимание на экономическую ситуацию на Украине, заметив, что финансовые показатели страны ждет крупный обвал, после которого Киев вряд ли сможет восстановиться.