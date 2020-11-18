Сборная Германии с разгромным счетом уступила Испании в матче Лиги наций

Севилья, 18 ноября. Футболисты сборной Испании забили шесть безответных мячей Германии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

В составе испанской команды отличились Альваро Мората, Микель Оярсабаль, Родриго Эрнандес и Ферран Торрес, который записал на свой счет хет-трик. После этой победы подопечные Луиса Энрике набрали 11 баллов и вышли в финальную стадию турнира. В активе немецких футболистов девять очков.

Данное поражение является самым крупным для Германии за 89 лет. В 1931 году они уступили сборной Австрии со счетом 0:6.

Ранее футболисты сборной России проиграли Турции в матче Лиги наций со счетом 1:2. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не был вызван на сборы национальной команды и не принял участие в игре.