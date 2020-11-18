Совфед рассмотрит закон о требованиях к кандидатам в президенты РФ

Москва, 18 ноября. В Совет Федерации внесен законопроект, в котором уточняются требования к кандидатам на должность президента РФ, сообщает пресс-служба Совфеда.

Автором законопроекта выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, рассматриваемый документ приведет российские законы о выборах в соответствие с принятыми поправками к Конституции РФ.

Президентом России может стать гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. Также у него не должно быть гражданства иностранного государства или вида на жительство на территории иностранного государства.

Согласно документу, президент может занимать свой пост только два срока подряд. По словам Клишаса, это не коснется действующего главу государства Владимира Путина, поскольку он «занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ».