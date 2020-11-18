Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Депутат Государственной думы Борис Менделевич предложил снизить налог на обязательное медицинское страхование (ОМС) для россиян, которые активно заботятся о своем здоровье. Об этом в интервью ФАН сообщил сам автор идеи. Инициативу парламентария поддержали представители Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков.

Доктор медицинских наук Менделевич предложил снизить налог на ОМС для людей, которые ответственно относятся к своему здоровью, вовремя проходят диспансеризацию, занимаются физкультурой, спортом и в целом проявляют заботу о себе. По его мнению, это достаточно понятный и простой инструмент: позаботился о здоровье и снизил затраты государства на свое лечение — получи поощрение в виде сниженного налога.

«Надо поощрять людей, организации, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих сотрудников, к примеру, проходя диспансеризацию и ежегодные медицинские осмотры в центрах здоровья, — прокомментировал свою инициативу парламентарий в интервью ФАН. — У государства есть немало бесплатных инструментов для профилактики, а также обнаружения заболеваний на ранних стадиях, и, на мой взгляд, люди о них должны знать и при желании воспользоваться».

Дополнительные бонусные программы медицинского страхования для ответственных людей распространены за рубежом, поэтому подобный тренд в России стоит только приветствовать, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. Насильно заставить людей вести здоровый образ жизни невозможно, утверждает собеседник ФАН, для этого должны быть «моральные, культурные и экономические стимулы». Одним из них может быть уменьшение налогообложения.

«Нездоровый образ жизни и вредные привычки вносят огромный вклад в смертность людей и в первую очередь — в статистику сердечно-сосудистых заболеваний. Поощрять человека за то, что он ранее позаботился о своем здоровье, оттянуть время до появления хронических заболеваний — правильный тренд. Это некая доктрина профилактики, — сказал сопредседатель ВСП. — Нам кажется, что идея послабления налогового бремени и дополнительные бонусы в системе здравоохранения действительно подтолкнули бы население к такому вектору поведения».

Способы доказать человеку, что он ведет здоровый образ жизни, должны тщательно обсуждаться, считает Юрий Жулев. Например, это может быть запись в фитнес-клуб и в оздоровительные секции или даже указание на правильные параметры человека, рассуждает собеседник агентства. При этом важно, чтобы демонстрация ЗОЖ была добровольной и за человеком было сохранено право не делиться персональной информацией.

«Реализовать такой механизм контроля на практике — непростая задача, — заявил Жулев. — Вряд ли будет достаточно прийти и сказать: «Я веду здоровый образ жизни». Какой-то контроль должен быть».

Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что инициатива парламентария может привести к снижению заболеваемости населения и экономии средств на медицинскую помощь, разгрузить медицинские организации, а значит она соответствует целям национального проекта «Здравоохранение».

«Но прежде чем законодательно закреплять такую инициативу, необходимо провести общественное обсуждение и произвести анализ реализуемости и эффективности принимаемых мер, особенно в текущей ситуации, — объяснил ФАН вице-президент союза Дмитрий Кузнецов. — Меры, предпринимаемые государством, должны быть не точечными, а комплексными — например, соответствующими стратегии развития системы ОМС или определенными национальным проектом «Здравоохранение».

По словам эксперта, принятие такой инициативы — это шаг в сторону перехода ОМС на классические риск-ориентированные страховые принципы.

«В классическом страховании дифференцированный подход к оценке размера «страховой премии» страховщику (в ОМС — это ФОМС, который делегирует свои функции страховым медицинским организациям) применяется исходя из вероятности наступления страхового случая, — пояснил Дмитрий Кузнецов. — При этом и граждане, и их страхователи, например работодатели, будут дополнительно финансово заинтересованы создавать условия для заботы о здоровье граждан, в том числе выделение времени на профилактические мероприятия, создание здоровой среды работы и жилья».

Гражданин проявляет заботу о своем здоровье, с другой стороны — экономит деньги государства на оплату медицинской помощи, так как снижается вероятность возникновения или обострения хронических заболеваний, добавил вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

Показателями самостоятельной заботы о здоровье, по мнению страховщиков, может стать прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, выполнение рекомендаций врача по режиму питания и физических нагрузок, соблюдение режима лечения в стационаре и поликлинике, наличие или отсутствие вредных привычек.

При этом страховые организации могут руководствоваться данными из реестров счетов на оплату медицинской помощи и медицинской документацией пациента при проведении контрольно-экспертных мероприятий. А вот инфекционные болезни, травмы и отравления при расчете вероятности наступления страхового случая учитывать не будут, потому что их вероятность не всегда зависит от образа жизни, пояснили в Союзе.

Также во Всероссийском союзе страховщиков напомнили, что в федеральном законе об основах охраны здоровья определены такие обязанности граждан, как забота о сохранении своего здоровья, прохождение медицинских осмотров, соблюдение режима лечения. По закону ответственность за здоровье возложено не только на медицинскую организацию и страховую систему (медицинскую помощь и ее финансовое обеспечение), но и на самих людей.

Автор инициативы Борис Менделевич отмечает, что его проект требует серьезного обсуждения с финансистами.

«Мы должны будем выбрать наиболее эффективные инструменты поощрения, — подчеркнул депутат. — К примеру, те деньги, которые предприятие платит за человека в ОМС, могут вернуться в виде кешбэка или снижения налога. Повторюсь, пока это — на этапе идеи, конкретные шаги будут обсуждаться со специалистами».

Добавим, что 18 ноября в Госдуме будут обсуждаться изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Как уточнил собеседник ФАН, новая инициатива в поправки ко второму чтению не вошла и будет предлагаться отдельно.