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Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Депутат Государственной думы Борис Менделевич предложил снизить налог на обязательное медицинское страхование (ОМС) для россиян, которые активно заботятся о своем здоровье. Об этом в интервью ФАН сообщил сам автор идеи. Инициативу парламентария поддержали представители Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков.

Доктор медицинских наук Менделевич предложил снизить налог на ОМС для людей, которые ответственно относятся к своему здоровью, вовремя проходят диспансеризацию, занимаются физкультурой, спортом и в целом проявляют заботу о себе. По его мнению, это достаточно понятный и простой инструмент: позаботился о здоровье и снизил затраты государства на свое лечение — получи поощрение в виде сниженного налога.

«Надо поощрять людей, организации, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих сотрудников, к примеру, проходя диспансеризацию и ежегодные медицинские осмотры в центрах здоровья, — прокомментировал свою инициативу парламентарий в интервью ФАН. — У государства есть немало бесплатных инструментов для профилактики, а также обнаружения заболеваний на ранних стадиях, и, на мой взгляд, люди о них должны знать и при желании воспользоваться».

Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Дополнительные бонусные программы медицинского страхования для ответственных людей распространены за рубежом, поэтому подобный тренд в России стоит только приветствовать, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. Насильно заставить людей вести здоровый образ жизни невозможно, утверждает собеседник ФАН, для этого должны быть «моральные, культурные и экономические стимулы». Одним из них может быть уменьшение налогообложения.

«Нездоровый образ жизни и вредные привычки вносят огромный вклад в смертность людей и в первую очередь — в статистику сердечно-сосудистых заболеваний. Поощрять человека за то, что он ранее позаботился о своем здоровье, оттянуть время до появления хронических заболеваний — правильный тренд. Это некая доктрина профилактики, — сказал сопредседатель ВСП. — Нам кажется, что идея послабления налогового бремени и дополнительные бонусы в системе здравоохранения действительно подтолкнули бы население к такому вектору поведения».

Способы доказать человеку, что он ведет здоровый образ жизни, должны тщательно обсуждаться, считает Юрий Жулев. Например, это может быть запись в фитнес-клуб и в оздоровительные секции или даже указание на правильные параметры человека, рассуждает собеседник агентства. При этом важно, чтобы демонстрация ЗОЖ была добровольной и за человеком было сохранено право не делиться персональной информацией.

«Реализовать такой механизм контроля на практике — непростая задача, — заявил Жулев. — Вряд ли будет достаточно прийти и сказать: «Я веду здоровый образ жизни». Какой-то контроль должен быть».

Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что инициатива парламентария может привести к снижению заболеваемости населения и экономии средств на медицинскую помощь, разгрузить медицинские организации, а значит она соответствует целям национального проекта «Здравоохранение».

«Но прежде чем законодательно закреплять такую инициативу, необходимо провести общественное обсуждение и произвести анализ реализуемости и эффективности принимаемых мер, особенно в текущей ситуации, — объяснил ФАН вице-президент союза Дмитрий Кузнецов. — Меры, предпринимаемые государством, должны быть не точечными, а комплексными — например, соответствующими стратегии развития системы ОМС или определенными национальным проектом «Здравоохранение».

По словам эксперта, принятие такой инициативы — это шаг в сторону перехода ОМС на классические риск-ориентированные страховые принципы.

«В классическом страховании дифференцированный подход к оценке размера «страховой премии» страховщику (в ОМС — это ФОМС, который делегирует свои функции страховым медицинским организациям) применяется исходя из вероятности наступления страхового случая, — пояснил Дмитрий Кузнецов. — При этом и граждане, и их страхователи, например работодатели, будут дополнительно финансово заинтересованы создавать условия для заботы о здоровье граждан, в том числе выделение времени на профилактические мероприятия, создание здоровой среды работы и жилья».

Гражданин проявляет заботу о своем здоровье, с другой стороны — экономит деньги государства на оплату медицинской помощи, так как снижается вероятность возникновения или обострения хронических заболеваний, добавил вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Показателями самостоятельной заботы о здоровье, по мнению страховщиков, может стать прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, выполнение рекомендаций врача по режиму питания и физических нагрузок, соблюдение режима лечения в стационаре и поликлинике, наличие или отсутствие вредных привычек.

При этом страховые организации могут руководствоваться данными из реестров счетов на оплату медицинской помощи и медицинской документацией пациента при проведении контрольно-экспертных мероприятий. А вот инфекционные болезни, травмы и отравления при расчете вероятности наступления страхового случая учитывать не будут, потому что их вероятность не всегда зависит от образа жизни, пояснили в Союзе.

Также во Всероссийском союзе страховщиков напомнили, что в федеральном законе об основах охраны здоровья определены такие обязанности граждан, как забота о сохранении своего здоровья, прохождение медицинских осмотров, соблюдение режима лечения. По закону ответственность за здоровье возложено не только на медицинскую организацию и страховую систему (медицинскую помощь и ее финансовое обеспечение), но и на самих людей.

Депутат Менделевич предложил налоговую скидку на ОМС для сторонников ЗОЖ

Автор инициативы Борис Менделевич отмечает, что его проект требует серьезного обсуждения с финансистами.

«Мы должны будем выбрать наиболее эффективные инструменты поощрения, — подчеркнул депутат. — К примеру, те деньги, которые предприятие платит за человека в ОМС, могут вернуться в виде кешбэка или снижения налога. Повторюсь, пока это — на этапе идеи, конкретные шаги будут обсуждаться со специалистами».

Добавим, что 18 ноября в Госдуме будут обсуждаться изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Как уточнил собеседник ФАН, новая инициатива в поправки ко второму чтению не вошла и будет предлагаться отдельно.

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